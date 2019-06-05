بيرين سات تثير الجدل بإعلان غير رسمي لطلاقها

أثارت الفنانة التركية بيرين سات ضجة كبيرة، وتركت الكثير من التساؤلات بعد توجيهها رسالة إلى زوجها الفنان كينان دوغلو، كشفت من خلالها بعض تفاصيل حياتهما الزوجية.

وأثارت النجمة المعروفة في الوطن العربي بشخصية "فاطمة" حيرة الجمهور بسبب رسالتها الحزينة، والمليئة بالعتاب، لافتين الى أنها بدت ركأنها تعلن من خلالها طلاقها من زوجها بشكل رسمي.

وعلقت سات على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام قائلة: "في إحدى الليالي قلت غالبا وجدت صديق اللعب كنت تنظر لي وعيناك تلمعان، استيقظت ليلاً على صوت الجيتار بدأت أغنية جديدة وأنهينا الأغنية سويًا أصبحنا أغنية حب، نشرنا الحب وتغير الجو من حولنا واستمتعنا بذلك، ثم في وقت ما فقدت براءتك وأنا خسرت صديق اللعب ورفيق دربي".

وأضافت: "يقولون متى سيتم الطلاق، لكن لا أحد تساءل عن مشاعر أخرى كالثقة والمسامحة والتخلي، الطلاق أسهل جزء، أنا من الناس التي لا تهتم بالزواج بقدر الاهتمام بالحب، هل مفهوم الحب عندكم النوم على وسادة واحدة ام الموت مع بعض"، وتابعت "شكرا لأنك شاركتني هذه الرومنسية وحاليا لا يوجد بداخلي لا غضب ولا ندم، كنت تستحق كل قطرة دموع نزلت من عيني لحسن الحظ انك ولدت ولحسن الحظ انني أحببتك".

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