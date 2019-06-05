أحلام تنشر تكبيرات العيد بصوتها وتهنئ الجمهور

هنأت الفنانة الاماراتية أحلام متابعيها على تطبيق "انستغرام" بعيد الفطر من خلال مقطع فيديو بصوتها لصلاة العيد ولفتت الانظار بجمال صوتها في التكبير.

وكانت أحلام قد عبّرت عن حماسها وسعادتها للحفل الذي ستقوم من خلاله بتدشين "موسم جدة" في عيد الفطر المبارك، بحفل غنائي كبير في الـ8 من حزيران (يونيو) الجاري، في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، وتنظمه شركة "بنش مارك".

ونشرت احلام، صورة كشفت فيها عن موعد الحفل، ووعدت جمهورها بـ"ليلة ملكية"، تليق بمعجبيها. واكدت انها بانتظار الجميع في حفل ضخم ومميز.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد حسنين، "نحن سعيدين بالتعاون مع اسم فني عريق كاسم فنانة العرب أحلام، ونحن نستعد اليوم لحفل غنائي جماهيري ضخم يسع 6 آلاف شخص، وسيكون على مسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية والصوتية والشاشات الضخمة الثلاثية الأبعاد اضافة إلى الاضاءة المميزة التي تضاهي المسارح العالمية، وجميعها سيكون بعمل وإشراف الشباب السعودي".

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