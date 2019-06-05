شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تجعل أمير كرارة يتصدر إيرادات موسم عيد الفطر بفيلمه "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المؤشرات الحقيقية لنجاح الأفلام السينمائية هى الإيرادات فقط، والدليل هو الصراع الشرس الذى شهدته صناعة السينما ونجومها خلال الـ10 سنوات الماضية، لذلك نستعرض 5 نقاط تجعل النجم أمير كرارة يتصدر إيرادات شباك تذاكر موسم عيد الفطر بفيلمه "كازابلانكا"، والذى ينطلق عرضه مساء اليوم الثلاثاء بجميع دور العرض، وهى كالتالى:

على مدار 3 سنوات متتالية استطاع النجم أمير كرارة أن يخطط لنجوميته بذكاء شديد، ووضع قدما ثابتة بين نجوم الصفوف الأولى، إذ حقق ذلك من خلال فيلم "هروب اضطرارى" مع النجم أحمد السقا، والذى خرج منه كرارة "بهدف" جعله يضع قدما ثابتة وواضحة فى السينما، لتأتى فرصة تقديمه فيلم "حرب كرموز"، والذى حقق من خلاله نجاح ساحق يشهد له الجميع، وعلى صعيد الدراما، فقدم ملحمة تاريخية شهد لها الجمهور من خلال ثلاثية "كلبش" .

يقدم صناع فيلم "كازابلانكا" عملا سينمائيا على أعلى مستوى من الحرفية من حيث مشاهد الأكشن الذى نفذها فريق بلغارى على درجة عالية من الإبهار والاختلاف، خاصة مشاهد مطاردات السيارات فى البحر والميناء التى صورت فى الإسكندرية، فضلا عن مشاهد المطاردات فى لبنان، والتى وضعت الفيلم فى مكانه مميزة ومبهرة عن باقى الأفلام المتواجدة فى سباق عيد الفطر.

عقب مشاهدة النسخة النهائية من فيلم "كازابلانكا" خرج الجميع من القاعة يضرب الكفوف، بعد مشاهدة عمل سينمائى تم تنفيذه ليضاهى أفلام أوروبا، حيث ظهر مجهود ضخم مبذول من المخرج بيتر ميمى ومدير التصوير حسين عسر.

تعمد المؤلف هشام هلال أن يجعل الجمهور يتفاعل من سرعة الأحداث فى "كازابلانكا"، حيث بدأها بسرد قصة الثلاثى عمر المر – أمير كرارة، ورشيد – إياد نصار، وعرابى – عمرو عبد الجليل، هما ثلاثى بينهم حكايات وخطوط درامية يستخرج منها الجمهورعدة رسائل أبرزها "الخيانة صعبة"، الحبكة الدرامية تجعلك تصاب بدهشة وذهول خاصة فى مشاهد الثلاثى معاً، فضلا عن المشاهد المؤثرة بين عمر المر وشقيقه الأصغر، والذى ستجعل الجمهور يبكى معهم.

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فالفيلم يعد من الأعمال المصروف عليها بشكل جيد للغاية، من المنتج وليد منصور وشركة سينرجى، اللذين يتشاركان فى إنتاجه، وهو ما ظهر من خلال مواقع التصوير والسفر وأيضا النجوم الكثيرون الذين يظهرون كضيوف شرف مثل مصطفى شعبان ونيللى كريم، فضلا عن تواجد نجوم عالميين مثل التركى خالد أرغنتش.