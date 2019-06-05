هل هناك علامات تظهر على الشخص تعني قبول الله له بعد رمضان؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 03:01 صباحاً - قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك علامات تظهر على الشخص تعني قبول الله له بعد رمضان.

واوضح أحمد ممدوح، خلال حديثه لبرنامج “من القلب إلى القلب”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أن أبرز هذه العلامات أن يوفق بعد الشهر الكريم، إلى حال أفضل من حاله قبل رمضان.

وأضاف :”أن يتطور الإنسان في علاقته مع المولى عز وجل، وأن يصبح أكثر طمأنينة، وإقبالًا على الله، وأن تكون أعماله الخيرية التي كان يقوم بها خلال الشهر الكريم ممتدة لما بعد رمضان”.