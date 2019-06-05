شاهد.. ايفانكا ترامب تتألق بإطلالة بيضاء ساحرة خلال زيارة والدها لبريطانيا

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 03:01 صباحاً - أطلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، بإطلالة ملكية ساحرة أثناء زيارة والدها للمملكة البريطانية.

فقد ارتدت ايفانكا في احدى اطلالاتها فستان أبيض رائع مكشوف الكتف ، و قرطين على شكل اللؤلؤ، و شنطة يد فضية صغيرة، حذاء ساتان أنيق عليه حليات من الكريستال يصل ثمنه إلى 857 دولار و ذلك خلال تواجدها بوينفيلد هاوس مع أمير والاس و دوقة كورنوال.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لها تجمع عدة إطلالات لها بأزياء مختلفة خلال الزيارة.

وخلال الليل ظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته و معه إيفانكا و زوجها على مائدة عشاء مع الأمير تشارلز و أمير ولاس و دوقة كورنوال اللذان حضرا بنهاية الأمسية.