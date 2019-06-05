كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 03:01 صباحاً - أطلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، بإطلالة ملكية ساحرة أثناء زيارة والدها للمملكة البريطانية.
فقد ارتدت ايفانكا في احدى اطلالاتها فستان أبيض رائع مكشوف الكتف ، و قرطين على شكل اللؤلؤ، و شنطة يد فضية صغيرة، حذاء ساتان أنيق عليه حليات من الكريستال يصل ثمنه إلى 857 دولار و ذلك خلال تواجدها بوينفيلد هاوس مع أمير والاس و دوقة كورنوال.
ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لها تجمع عدة إطلالات لها بأزياء مختلفة خلال الزيارة.
وخلال الليل ظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته و معه إيفانكا و زوجها على مائدة عشاء مع الأمير تشارلز و أمير ولاس و دوقة كورنوال اللذان حضرا بنهاية الأمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ايفانكا ترامب تتألق بإطلالة بيضاء ساحرة خلال زيارة والدها لبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.