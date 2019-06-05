الشهرة تمنع كندة علوش من فعل هذه الأشياء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن معاناتها مع الشهرة والتي حرمتها قيودها من القيام بعدد من الأشياء بحرية.
وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «أحياناً كتير بتمنى لو ما كنت معروفة عشان عبر عن رأيي بصراحة وبدون حساب.. لو كان في أسبوع بالسنة يقدر الواحد يحكي ويكتب فيه اللي بدو يا بأي موضوع اجتماعي سياسي ديني فني. بدون خوف وبدون تابوهات وبدون ما يعمل حساب لأي شخص أو جهة أو مؤسسة.. أكيد كانت تلت رباع الجلطات قلت.. مين متلي بيتمنى هالشي».
فيلم «الأصليين»، كان آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث أنها دخلت في أجازة طويلة بعد انجابها لمولودتها الأولى “حياة” نوفمبر الماضي.
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