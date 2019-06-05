قاسم إسطنبولي يُطلِق أفلامه في المسرح الوطني اللبناني

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت ادارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عروض الأفلام السينمائية للممثل قاسم إسطنبولي في المسرح الوطني بمدينة صور اللبنانية. حيث ستُعرَض الأفلام القصيرة الستة ابتداءً من السابع وحتى التاسع من شهر يونيو الجاري. وهي: فيلم "زغلول" للمخرجة الإسبانية اَنا سيندريرو الفريس، وفيلم "المسرحية" للمخرج الإيراني بيدرام يازداني، و"أيودي" للمخرج الأميركي نويل بول ،و"بابور" للمخرج التركي يافوز بولوككو واللبناني سامر قبيسي، و"رمشة عين" للمخرج شادي ،و"غيف مي هاند" للمخرج أحمد طرابلسي .

يشار إلى أن الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أسس المسرح الوطني اللبناني مع فريقه ليساهم بكسر المركزيّة الثقافية محاولاً إحداث التغيير الفني الثقافي عبر فتح السينمات المقفلة وإقامة المهرجانات وإطلاقه لـ«باص الفنّ والسلام» للعروض الجوّالة مما ساهم في تعزيز الثقافة ونشر الفرح والفنّ في مختلف المناطق. علماً أنه قام مع فريقه بتأسيس «جمعية تيرو للفنون» التي تعمل على إعادة فتح المنصّات الثقافية في لبنان. ومنها "«سينما الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، ومنصة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية والكرنفالات والورش التدريبية.

يُذكر أنه من الأعمال المسرحية التي قدّمتها فرقة مسرح إسطنبولي: "قوم يابا"، "نزهة في ميدان معركة"، "زنقة زنقة"، "تجربة الجدار"، "البيت الأسود"، "هوامش"، "الجدار"، "حكايات من الحدود"، "مدرسة الديكتاتور" و"محكمة الشعب". كما شاركت الفرقة في مهرجانات محلية ودولية، وحصدت جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات في لبنان، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان "عشيّات طقوس" في الأردن. مع الاشارة إلى أن مسرحية "تجربة الجدار" تُعتيَر أول عمل عربي يدخل في المسابقة الرسمية لـ"مهرجان ألماغرو" في اسبانيا.





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