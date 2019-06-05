شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج والراقصة دينا فى حفل ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب مصطفى حجاج والراقصة دينا حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك، والمقرر أن يكون في ثاني أيامه اليوم الخميس 6 يونيو، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويشارك أيضا في الحفل المطرب الشاب احمد المصلاوي والراقصة الاستعراضية سهر وفرقه المهرجانات الشعبية "شارع 3". Advertisements يذكر آن أخر أعمال مصطفى حجاج كليب الأغنية الوطنية "اعمل الصح" من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعيد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفه، حيث تحث الأغنية المصريين على دعم مسيرة البناء والتقدم التى تعيشها البلاد فى الفترة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج والراقصة دينا فى حفل ثانى أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.