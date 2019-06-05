شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ "بيونسية" فى الأاداء الصوتى لفيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازاحت شركة ديزنى عن مشهد جديد من فيلم النسخة الحية القادم The Lion King، والمقرر طرحه يوم 19 يوليو المقبل فى دور العرض السينمائى.

وظهر فى المشهد الجديد الذى طرحته الشركة المنتجة، الأداء الصوتى الأول للمغنية العالمية "بيونسيه" التى تؤدى صوت "نالا" فى احداث الفيلم، بالإضافة الى بعض المشاهد التى ظهر فيها "سيمبا".

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الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين ، ويأتي الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح في 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.