شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحدث الحلقة 30 من مسلسل "لمس أكتاف" بخطف "حمزة" – فتحى عبد الوهاب لطليقة "أدهم" – ياسر جلال - وأخته وصديقه "أشرف" – كرم جابر- وعائلته كلها ويطلب مقابلة أدهم، وعندما يصل يجد المكان مليئ ياشخاص الامن ولكنه يتعامل معهم ثم يدخل ويجد "زيدان" – محمد عز - يرفع السلاح على اشرف ولكن أشرف يتعامل معه ويسطر أدهم على المكان ويعرف مكان حمزة من زيدان ويذهب له.

حمزة يطلب منه أن يغادر المكان مقابل أن يحصل على كل أمواله أو أى شىء يريده، ويعترف ادهم له أنه اكبر خطأ فى حياته، ثم يدخلان فى خناقة كبيرة يستكيع أدهم ضرب خمزة ويتراجع عن ضربه بالنار بعدما خرج يحيى نجل حمزة الذى طلب من أدهم أن يأخذه معه ويهتم به ويرعاه، ويعود أدهم الى غادة ويجدها مصدومة من تسليم أدهم للشرطة وتطلب منه الطلاق لأنها لن تستطيع العيش معه وبالفعل يطلقها.

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يذهب أدهم الى المقابر لزيارة ابنه فارس ويخبره بأنه عاد للعمل مدرب مصارعة من جديد وروى له أن والدته غلقا محل المكياج وأصبحت تعطى ندوات لمقاومة الادمان، كما اخبره أن أصدقائه قلعوا عن الادمان وأصحبوا قريبون منه كما كشف له البنت التى كان يحبها أخبرته أنها ايضاً كانت تحبه قبل وفاته وأن على صديقة أصبح يتدرب مصارعة ويستعد لدخول ويدخل البطولة بالفعل ويكسبها.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏