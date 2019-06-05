شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة الأخيرة.. ضبط هشام سليم.. وأمير كرارة يضع الجمهور فى حيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بإنفعال سليم الأنصارى على أكرم صفوان، بعدما علم أن هناك شخص دخل منزله وزرع متفجرات فى آرجاء المنزل، وذلك ردا على القبض على أكرم صفوان - هشام سليم وسارة هارون - سوزان نجم الدين، وهدد صفوان الأنصارى بتدمير منزله وعائلته وابنه ، إلا إذا قام بتهريبه هو وعائلته خارج مصر .

وتقابل سليم الأنصارى مع اللواء جلال خطاب - أحمد عبد العزيز، وتحدثا بشأن إقتحام منزل سليم دون علم أحد، خاصة أن المنزل مراقب من رجال أكرم صفوان، وبالفعل ذهبا كلايهما لمنزل سليم الأنصارى، ووضعوا خطة لإقتحام المنزل عن طريق الباب الخلفى للحديقة، وخلال المداهمة استطاع كرارة إطلاق النار على الإرهابى ومات على الفور ، ثم انهى خبراء المفرقعات الإجراءات اللازمة واوقفوا المتفجرات مباشرة.

وقام المسؤلين بترحيل أكرم صفوان إلى النيابة للتحقيق معه فى الجرائم المنسوبة إليه، استنادا للتسجيلات والمستندات والأوراق التى حصل عليها سليم الأنصارى وفريقه السرى.

وعلى جانب آخر، ظهرت المذيعة شهيرة - هيدى كرم خلال برنامجها، وسردت كل الأحداث الماضية، وقدمت إعتذارها للمشاهدين عما بدر منها فى بداية البرنامج والدفاع عن أكرم صفوان، فضلا عن إعلانها عن تعاونها مع الأجهزة الأمنية لتسهيل مهمة القبض على صفوان ورجاله.

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وفى مشهد مؤثر للغاية، انتقلت الكاميرا لعائلة بروسلى - أحمد العوضى، حيث بدأ باللعب مع ابنه "عطيه" الذى تركه الفترة الماضية، كما ذهبت ريم - يسرا اللوزى لحضن والدته وشقيقتها، كما ذهب سميح لمنزله ليجلس وحيدا بعدما ماتت حبيبته "جومانا".

وخلال مشهد النهاية، ذهب سليم الأنصارى إلى صفوان فى محبسه ، وتحدثا بشأن القبض عليه، وأكد صفوان لسليم أن المسؤلين الذين يعمل معهم فى الخارج لديهم خطط بديله وسينفذونه حتى الموت، كما أكد سليم الأنصارى أن الأمن القومى المصرى عنده "ربنا" عشان كدا أحنا اقوى ، اما نتوا ناس بتخافوا ".

ومن جانبه خلال حديث اللواء جلال خطاب واللواء ناصر سلامة - نبيل نور الدين، أكد خطاب أنه قرر الراحة من العمل والبدء فى رحلة العلاج، بعدما أهل سليم الأنصارى لإستكمال المهمة من بعده، وبالفعل سلم خطاب بعض الملفات الخطيرة وكلفه بالبحث والتدقيق والدراسة فى هذه الملفات والإنتهاء منها فى أقرب وقت.

وخلال مشهد النهاية الأخير، داهم أمير كرارة احد الأوكره ليجد شخصاً مغطى الرأس ، وعند نزع الغطاء وجد أنه النجم مصطفى خاطر مكبلا بالحبال، حيث قام النجم إياد نصار بزرع متفجرات فى كل مكان، لتنتهى الحلقة الأخيرة فى حيرة من المشاهدين .

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

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