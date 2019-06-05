بالفيديو: لحظة سقوط أمينة العلي خلال استعراضها فستانها الجديد بالرقص

تعرضت النجمة المغربية المقيمة في السعودية أمينة العلي لموقف محرج للغاية سجلته عدسات الكاميرات، عندما كانت تستعرض فستانها الجديد الذي وقع اختيارها عليه لشرائه، حيث كانت ترقص وتقفز، حيث انزلقت قدمها فسقط على الفور.

وظهرت أمينة العلي وهي تستعرض أزيائها الجديدة داخل غرفة خزانة ملابسها، حيث كانت ترتدي فستان سهرة من الشيفون المنقط متعدد الطبقات بذيل متباين الأطوال، وظلت ترقص وتقفز لكي تظهر تفاصيل تصميم الفستان، ولكن انزلقت قدمها فسقطت، لكنها مع ذلك نشرت المقطع عبر حسابها على “سناب شات” بروح رياضية، حيث سخرت من نفسها وكتبت في تعليقها: “نهاية التميلح”.

الجدير بالذكر أن أمينة العلي قد حققت شهرة كبيرة في السعودية بعدد من المسلسلات الخليجية الشهيرة، من أبرزها آخر أجزاء مسلسل “طاش ما طاش”، وكذلك مسلسل “سيلفي”، وأخيراً دورها اللافت في مسلسل “العاصوف”.