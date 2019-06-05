إلغاء حفل ملحم زين وناصيف زيتون في بيروت

أعلن متعهد الحفلات عماد قانصوه، عن الغاء حفل عيد الفطر المقرر يوم الخميس في بيروت، بسبب الأحداث الاليمة التي شهدتها مدينة طرابلس شمال لبنان، وراح ضحيتها ٤ جنود لبنانيين.

واوضح قانصو في بيان له أنه اتخذ قرار الإلغاء بسبب الحداد على أرواح الشهداء.

وقد جاء في البيان: "نظراً للأوضاع الأمنية التي استجدّت في مدينة طرابلس الغالية علينا، ونظراً لسقوط شهداء من جيشنا الباسل وقوانا الأمنية الشجاعة، قدموا دماءهم الزكّية لفداء أمن الوطن والناس، تعلن شركة "حفلات برودكشن" وصاحبها المنتج عماد قانصوه، عن إلغاء الحفل الساهر الذي كان موعده في ثالث أيام عيد الفطر، في فندق "كورال بيتش". كما يعلن المنتج عماد قانصوه تضامنه الكامل والتام مع جيشنا وقوانا الأمنية، راجين من الله تعالى أن يتقبل شهداء الواجب

ودماءهم الزكية في الجنّة. وأن تكون هذه المأساة آخر المآسي علينا وعلى لبنان الغالي، الذي سيبقى بإذن الله أقوى من كل المؤامرات والإرهاب".