سيرين عبد النور وسلافة معمار تطويان صفحة الخلافات

فاجات الفنانة سيرين عبد النور جمهورها، بصورة جمعتها مع زميلتها سلافة معمار، لتطويان صفحة خلاف عمره خمس سنوات.

وكانت سيرين قد مدت يد الصلح لزميلتها خلال ظهورها في برنامج مجموعة إنسان، لكن سلافة لم ترحب بمبادرة زميلتها.

الا أن مقربين من الفنانتين، عمدا الى جمعهما، لتطرية القلوب ودار عتاب انتهى بمصالحة وصورة تذكارية.

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يذكر ان سلافة خاضت السباق الدرامي بمسلسلين هما مسافة امان وحرملك، بينما ظهرت سيرين بدور البطولة في الموسم الثالث من الهيبة الحصاد.

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