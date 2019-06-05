هيفاء وهبي تكشف عن مرضها: صلوا لأجلي

كشفت الفنانة هيفاء وهبي الغائبة عن الاضواء منذ مدة، انها تعاني وضعا صحيا صعبا منذ شهر، وطلبت من محبيها الدعاء لها.

هيفاء التي لم توضح طبيعة المرض الذي تعاني منه، أثارت قلق متابعيها الذي دعوا لها بالشفاء.

وقد كتبت هيفاء عبر حسابها الخاص على تويتر:

‏‎"#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ، وكان آخر ظهور لهيفاء في مسلسل الواد سيد الشحات مع الفنان احمد فهمي، حيث ظهرت كضيفة شرف".

يذكر أن هيفاء التي تغيب عن أعياد عيد الفطر، كانت قد غابت عن الماراثون الدرامي، باستثناء ظهورها كضيفة شرف، رغبة منها في الراحة بعد اربع سنوات خاضت خلالها المنافسة.