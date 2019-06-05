صور.. ابنة شاروخان متألقة في زفاف عائلي في كلكتا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في الوقت الذي جعلت فيه موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء الهند، الناس في حالة لهاث، إلا أن صور لسوهانا خان ابنة النجم الكبير شاروخان التي كانت قد انتشرت أشعلت الإنترنت.

سوهانا خان، التي تدرس في كلية أردينغلي بإنجلترا، موجودة في الهند هذه الأيام لحضور حفل زفاف عائلي في مدينة كلكتا، حيث شوهدت جميلة ومتألقة، وقد فضلت -هذه المرة- الزي التقليدي الهندي. عن الفساتين المشهورة بارتدائها.

اختارت سوهانا خان بدلة السلوار الخضراء الجميلة وساري جميل مع بلوزة، وقد وضعت الحد الأدنى من الماكياج، في أحدث الصور، يمكن رؤية سوهانا وهي تقف مع صديقتها، صورة أخرى، رأينا الممثلة التي ستصبح قريبًا مع الأصدقاء وأبناء العم.

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شاركت والدة سوهانا جوري خان أيضًا متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتمكاعي Instagram صورة من الاحتفال.

سوهانا التي بلغت عامها التاسع عشر في 22 مايو|، تمامًا مثل والدها، تريد اقتحام الساحة الفنية في بوليوود، ومع ذلك، أوضح شاروخان أنها تحتاج إلى إنهاء دراستها.

في العام الماضي، ظهرت صور لسوهانا وهي تؤدي شخصية جولييت في مسرحية روميو وجولييت على وسائل التواصل الاجتماعي.