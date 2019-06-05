براءة المخرج الهندي فيكاس باهل من تهم التحرش الجنسي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منحت لجنة الشكاوى الداخلية التابعة لشركة ريلاينس إنترتينمنت Entertainment Reliance البراءة للمخرج الهندي فيكاس باهل، الذي اتهم بالتحرش الجنسي من قبل موظف في شركة الإنتاج السابقة “فانتوم فيلمز”.

وذكرت صحيفة “تايمز” الهندية أن ريلاينس إنترتينمنت التي تمتلك حصة 50 في المائة في “فانتوم فيلمز” قد أثبتت براءة المخرج بعد تحقيق داخلي كانت قد أجرته، وأعيد تعيينه كمخرج لمشروع هريثيك روشان التالي بعنوان “سوبر 30”، وكان الشريكان الآخران في” فانتوم فيلمز”، فيكراماديتا موتواني وأنوراج كاشياب قد أدلىا ببيانات ضد مخرج “الملكة” آنذاك.

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وقال ساركار في بیان “نعم صحيح أن تقرير لجنة المحكمة قد برأ فيكاس، ولیس لدینا خیار سوى إعادة تعيين المخرج مرة أخرى لإخراج فيلمه الذي طُرد منه “30 Super “، كان باهب قد رفع دعوى تشهیر ضد كاشیاب وموتواني، ً زاعما أنهما “اتھماه بالتشھیر والافتراء، بمزاعم لا أساس لھا”

كانت صاحبة الشكوى قد اتهمت Bahl في أعقاب حركة #MeToo في مقال نُشر في أكتوبر 2018. وكانت قد زعمت أن باهل قد اعتدى عليها جنسيًا في عام 2015، استقالت المرأة من Phantom Films في يناير 2017.

يأتي هذا بمثابة ارتياح للمخرج الحائز على الجائزة الوطنية والذي واجه الكثير من الغضب بعد ادعاءات سوء السلوك الجنسي. وقال مصدر إن الأمر تم التحقيق فيه من قبل لجنة تضم النساء ومحامين.