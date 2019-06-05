بيرين سآت تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتكذب ادعاءات انفصالهما.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
على الرغم من نفيها انفصالها عن زوجها، مازالت شائعة خلافات الفنانة التركية بيرين سآت وزوجها النجم كينان دوغلو مشتعلة، بسبب عدم ظهورهما معاً منذ فترة، إلا أن الفنانة قررت استغلال عيد ميلاد زوجها لتكذيب كل ادعاءات انفصالهما بشكل غير قابل للنقاش.
بيرين نشرت لقطات مميزة تجمعها بزوجها، وهنأته بعيد ميلاده، بينما ارفقت الصورة برسالة رومانسية جداً، اعربت فيها عن شدة ارتباطها بزوجها منذ بداية تعارفهما وحتى الآن، كما سخرت من شائعة الطلاق التي تلاحقهما، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها، متمنيين للزوجين حياة مليئة بالحب والسعادة الدائمة.
يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع كينان بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى، تواصل بيرين سآت تصوير مسلسلها الجديد والمنتظر أن تعود به إلى جمهورها بعد طول غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت عام 2015.
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