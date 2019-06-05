ياسمين الخطيب تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب جمهورها بنشرها صورة من طفولتها لأول مرة.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، طفلة لا يتعدى عمرها العامين، بينما بدت بملامح قريبة جدا من ملامحها الحالية.

ياسمين ظهرت في الصورة مرتدية فستان أنيق من الصوف، وعن ذلك قالت: “كانت عمتي فاطمة تحرص في كل شتاء، على إهداء بنات العائلة الأثيرات إلى قلبها قطع صوفية صغيرة، تغزلها لهن بإبر الكروشيه، من خيوط تختارها دائماً بألوان الباستيل الناعمة.. هذا الفستان الصغير كان أول ما أهدته لي.السلام لروح عمتي الفاطمة”.

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وكانت ياسمين الخطيب قد قالت مؤخرا، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، أنها تعتبر زواجها من خالد يوسف لعنة تطارها، مؤكدة أنها نادمة على هذه الزيجة.

وتابعت: “زواجي من خالد يوسف لعنة تطاردني طوال الوقت وأنا نادمة على هذه الزيجة ولا اعتز بهذه الفترة على الإطلاق”.

وأضافت: “لست (خطافة رجال) لزواجي من خالد يوسفأثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا وقتها بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك”.

ونفت أن تكون هي من سربت صورة تجمعهما لتكشف عن زواجهما، بقولها: “لم أسرب صوري معه لأن الأمر كان قد مر عليه عامين، ومن التقط هذه الصور إبنه خلال حفل عائلي بالجونة، وبعد تسريبها كان لابد أن أخرج وأكشف عن الحقيقة كاملة”.