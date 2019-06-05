عمرو سعد وزوجته وأبطال فيلم «حملة فرعون» يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل صناع فيلم “حملة فرعون” بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بأحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر.
وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من أبطال العمل، ومنهم الفنان عمرو سعد وزوجته ونجله “رابي”، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، والفنان محمود عبد الغني، والفنان محمد لطفي وزوجته.
كما حضر الفنان رامز أمير، والفنان مصطفى منصور، والمنتج محمد السبكي، والمخرج رؤوف عبد العزيز، وحضر المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر لتهنئة صناع العمل.
فيلم «حملة فرعون» تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب “يحيى” الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.
وتحاكى أحداث العمل الفيلم الشهير “العظماء السبعة”، وهذه النسخة من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.
وفيلم “حملة فرعون” من بطولة الفنان عمرو سعد، والفنانة روبي، والفنان محمد لطفي، والفنان رامز أمير، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، في أول تعاون له مع المنتج محمد السبكي.
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