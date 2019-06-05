ديانا حداد في جزر المالديف للمرة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، لإحياء أول حفل غنائي لفنانة عربية في جزر المالديف، وذلك ضمن فعاليات عيد الفطر.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 6 يونيو المقبل، وسيشهد عدد من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.

وكانت ديانا قد أحيت حفلًا غنائيًا خلال ضمن فعاليات في دولة الكويت، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها اللبنانية والمصرية والخليجية، وسط تفاعل شديد من جمهورها، بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معها.

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من ناحية أخرى، انتهت ديانا حداد، من تسجيل أغنية منفردة جديدة تحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق»، كما أنها تجهز لطرح كليب جديد لقصيدة بعنوان «دخيلك» من كلمات مانع سعيد العتيبة، وألحان علي كانو، في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل أغاني ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه منتصف العام الجاري.

يُذكر أن كليب «إلى هنا» كان آخر ما طرحته ديانا حداد، والأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، والكليب تم تصويره بعدسة المخرجة نهلة الفهد.