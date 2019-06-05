أحمد صلاح حسني.. لاعب كرة القدم السابق الذي أصبح فتي أحلام الفتيات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم أنه قدم عدد من الأدوار الفنية في السابق، إلا أن الفنان المصري أحمد صلاح حسني لم يحقق النجاح المطلوب على الشاشة إلا من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري.

أحمد صلاح حسني لفت نظر الجمهور إليه بوسامته، وبرومانسيته التي عكستها عدد لا نهائي من المشاهد مع الفنانة ياسمين صبري، حيث يقدم من خلال العمل دور «علي الباون»، الشاب الذي يقع في حب «داليدا» من النظرة الأولى.

البارون الشاب لم تقتصر حكايته على الحب فقط، ولكنه يقدم نموذج للشاب الذي يضحي بكل شيء من أجل حبيبته، ويحاول أن يوفر لها الحماية التي تطلبها، ويضع أحلامها قبل أحلامه.

الدور الذي قدمه أحمد صلاح حسني ببراعة حاز على إعجاب النقاد، وأيضا اعتبرته الفتيات «فتى أحلام» الغد واليوم أيضا، وظهر ذلك من خلال تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الصفحة الشخصية للفنان تضم أيضا العديد من التعليقات على الشخصية التي قدمها، فأكدت له الفتيات أنه رفع من سقف طموحهن في شريك الحياة، وأنهن ينتظرن من هو مثله.

الفنان الشاب هو لاعب كرة قدم سابق في النادي الأهلى ولعب لمنتخب مصر، وكان عاشق للتمثيل منذ البداية، وهو شقيق زوجة الفنان أمير كرارة.

من بين الأعمال التي قدمها: «الممر، كلبش، أبواب الشك، بيت السلايف، عوالم خفية، حكايات بنات».

أحمد صلاح حسني متزوج من خارج الوسط الفني من مدربة زومبا وراقصة اسمها إسراء جلال، ورزق منذ شهور بطفلته الأولى «جيدا».