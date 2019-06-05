موقف محرج لأحمد حلمي في العمرة بسبب زوجته منى زكي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
روى الفنان المصري أحمد حلمي تفاصيل موقف محرج تعرض له خلال تواجده في السعودية لأدا العمرة مع زوجته الفنانة منى زكي.
حلمي قال إنه بعد أداء مناسك العمرة، دخل برفقة زوجته إلى متجر كبير يبيع العبايات، لافتا إلى أنه انشغل وابتعد عنها قليلا، ثم عاد ليسير خلفها، وقال: “كل ما تختار عباية تطلع وحشه أقولها ذوقك بقى وحش كده إزاي؟!، لكنها كانت لا ترد عليا”.
وأضاف، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “دراما شخصية”: “اكتشفت في الآخر، إن اللي ماشي وراها وعمال أقولها ذوقك وحش دي مش مراتي، اكتشفت لأن الست كانت ترتدي شبشب ومنى كانت ترتدي حذاء”.
وتابع: “بدأت أدور على مراتي بالنظر إلى الأحذية حتى وجدت حذاء زوجتي، ورويت لها هذا الموقف الطريف”، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يتعرض لأزمة كبيرة بسبب هذا الموقف إذا كانت هذه المرأة اعتبرت أنه “يعاكسها”.
وأحمد حلمي تزوج من منى زكي عام 2002، ولديه منها ثلاثة أبناء هم “لي لي 2003”، و”سليم 2014”، و”يونس 2017”.
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