مي عمر تكشف باكية تفاصيل تعرضها للخيانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية مي عمر، عن تعرضها للخيانة من أقرب صديقاتها، وسببت لها مشاكل كبيرة في عملها وأصدقائها.

مي عمر، قالت خلال لقائها في برنامج «حلوة رمضان»، والمذاع عبر «يوتيوب»، إنها كانت تنصح الآخرين بالتسامح، معتبرةً إياه أمر سهل، لكن عندما تعرضت للخيانة من أقرب صديقاتها علمت أن الأمر ليس سهلا، ولم تستطع فعله.

وأضافت، أنها كان لديها صديقة مقربة للغاية منذ الطفولة، كانت تعرف عنها كل شيء، وفي وقت ما وجدت أن هناك أشياء غريبة تحدث في عملها وعلاقاتها بالآخرين، ولم تفهم ماذا يحدث، ثم فوجئت بسرقة الإيميل الخاص بها، وإرسال إيميلات “غريبة” للجميع.

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وتابعت، أنها حاولت معرفة من سرق الإيميل الخاص بها، لكن لم تصل إليه، وكانت صديقتها المقربة تلك تبحث معها.

واستطردت: «وقتها كان معروض عليا فرصة عمل عالمية، ووصلني إني أرسلت مواعيد بالميل إني غير متفرغة وضاعت مني الفرصة»، موضحة أنها اكتشفت بعد ذلك أن صديقتها تلك هي من سرقت الإيميل، وبمواجهتها اعترفت، وبررت ذلك بأنه خوفًا على مصلحتها، وأن تلك القرارات هي الأنسب لها.

وأضافت مي باكية: «قطعنا مع بعض ومتكلمناش من وقتها، فضلت فترة طويلة مش قادرة أسامح، لما قعدت أفكر النهاردة قولت لازم أقدر أعمل ده.. عشان كده بقولها دلوقت أنا مسامحاكي».