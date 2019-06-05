باسمة حمادة تكشف: أجهضت 4 مرات.. وهذا كان سيصبح عمر أول مولود لي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت باسمة حمادة لأول مرة عن إجهاضها 4 مرات.

الفنانة الأردنية قالت، خلال استضافتها في برنامج “فانوس هيونة” على شاشة قناة atv: “أجهضت أربع مرات، ولو ما كنت أجهضت اول مولود كان عمره الحين سبعة عشر عاماً”.

باسمة أكدت أنها تؤمن إن الإنجاب رزق من الله، وقالت: “هذا ماضي وانتهى وممكن ان تدمع عيني لكن دام ربنا عرف ما يبي يعطي باسمة لأن لو شيء زين لي ما اتوقع ان يحرمني منه”.

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يذكر أن الفنانة الأردنية باسمة حمادة كانت متزوجة من الفنان رامي العبد الله إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك، ولم تتزوج مرة أخرى.

وباسمة حمادة ممثلة أردنية تعيش في الكويت، وهي من أب أردني وأم سعودية ، تعتبر من أسرة فنية، حيث أنها شقيقة الفنانتين لمياء حمادة وهدى حمادة.

ودخلت باسمة إلى المجال الفني وهي بعمر الخامسة وذلك عندما شاركت في برنامج الأطفال «ماما أنيسة»، بينما كانت البداية الفعلية عندما قرأت إعلانًا يطلب ممثلات لبرنامج يبث على تلفزيون الكويت، فتقدمت له واجتازت الاختبار وشاركت بعدها بعدد من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح والإذاعة.