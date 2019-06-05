ريهام عبدالغفور مع أحمدالسعدني أيام الجامعة.. صورة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها في صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام ظهرت في الصورة أيام الجماعة، وكتبت معلقة عبر حسابها الخاص: «ابحث عن عمرو فريدة أيام الجامعة»، وحازت الصورة على العديد من تعليقات الجمهور الذي تعرف على النجمين بسهولة.

جمهور ريهام عبدالغفور تساءل في الكثير من التعليقات عن الشخص الذي قام بقتلها خلال مسلسل «زي الشمس»، وهو اللغز المحير الذي قدمته ريهام من خلال شخصية «فريدة» في المسلسل.

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المسلسل يقوم على الفلاش باك، وحصدت ريهام عبدالغفور نجاحا كبيرا بدورها، كما شهد النقاد بدور الفنان أحمد السعدني والفنانة دينا الشربيني بطلة المسلسل، والتي كانت حديث السوشيال ميديا هي وريهام بعد تقديم أكثر من مشهد مؤثر.

«زي الشمس» بطولة مطلقة للفنانة دينا الشربيني ويشارك به، سوسن بدر، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، وإخراج سامح عبدالعزيز بعد انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكري من العمل.

ريهام عبدالغفور من مواليد عام 1978، وهي أصغر من السعدني الصغير بعام واحد، وكل منهما درس في كلية التجارة.