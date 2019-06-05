أسيل عمران تتألق بجامبسوت أنيق.. كم بلغ سعره؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران جمهورها بصورة حديثة لها، تألقت فيها بإطلالة مميزة حازت على إعجاب جمهورها.

أسيل أطلت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” بجامبسوت أنيق باللون الزيتي اللامع، فضفاض عند الساقين، وهو من توقيع Scoth & Soda. ويبلغ ثمنه 169 دولاراً أميركياً.

الفنانة السعودية ارتدت فوقه سترة رياضية باللون الأسود، وانتعلت حذاء صيفي له كعب عالي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة.

وكانت أسيل عمران قد تعرضت مؤخرا للكثير من الانتقادات من جمهورها بسبب أحد مشاهدها في مسلسلها الرمضاني “ماذا لو”.

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المشهد الذي أثار الانتقادات، ظهرت خلاله الفنانة السعودية وهي تحتضن زميلاً لها وتقبل رأسه، وهو ما أغضب جمهورها بشدة.

أسيل ردت على هذه الانتقادات، في تصريحات لبرنامج “MBC تراندينج”، بقولها إن خبرتها جعلتها تعرف المشاهد التي ستثير الجدل قبل حدوثه، في إشارة إلى أنها كانت تتوقع هذا الهجوم.

الفنانة السعودية أضافت أن المتابعين يقولون لها دائماً “لم نتوقع هذا منك” وأن هذا الكلام يحزنها لأن الناس لا يعرفون أن لديها طاقة كبيرة لم تظهر بعد لأنها تعمل ضمن مساحة صغيرة.

أسيل أكدت أنها فخورة جداً بمسلسل “ماذا لو” كعمل عربي وخليجي، وأنها تتمنى أن تتمكن الأعمال العربية من منافسة الأعمال العالمية.