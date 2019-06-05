خالد الصاوي ينشر صورة له مع شقيقته لأول مرة.. هل تشبهه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري خالد الصاوي جمهوره في أول صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصاوي علق على الصورة التي ظهر فيها مع أخته وكتب: «داليا الصاوي أختي وأعرق صداقاتي وأول فان»، وكشفت الصورة عمق العلاقة بينهما، والشبه الكبير بين خالد الصاوي وشقيقته.

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جمهور الفنان المصري سأل من الشقيق الأكبر، بينما عبر عدد كبير من الفانز عن إعجابهم بالصورة من خلال عدد من التعليقات.

الفنان المصري حل ضيفا في الشهر الكريم على برنامج «شيخ الحارة»، وكشف من خلاله عدد من الأسرار أهمها أنه قدم في الماضي عدد من الأعمال دون المستوى لحاجته للمال.

خالد الصاوي قال أيضا أن يتغيب منذ 3 أعوام عن الموسم الرمضاني لأسباب مختلفة ولا يهتم أي من المنتجين بالتعاقد معه.

الصاوي قال إنه تلقى عروض من أكثر من دولة عربية للعمل في الخارج، ولكنه أجل الأمر، وأخبروه هذه الدول أنه غير مقدر في بلده، وأنه سيجد التقدير لديهم، لافتا إلى أن هذه الجملة آلمته كثيرا.