حسام حبيب يتحدث عن أزمته مع عمرو مصطفى والأخير يقدم التهنئة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري حسام حبيب، ذكريات الأزمة التي دارت بينه وبين الملحن عمرو مصطفى، قبل سنوات، حول لحن أغنية «أنت معايا»، والتي قدمت في فيلم «تيمور وشفيقة».

وقال خلال لقائه في برنامج «عائشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إن كل منهما صرح أن اللحن له، وأنا كذلك وهذا صحيح لأن كل منا له نصف اللحن، ولكن وقت الأزمة لم يكن ينفع أن نقول ذلك.

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وأضاف، أنا على علاقة صداقة قوية مع عمرو مصطفى، وهو ملحن جيد جدًا ويعتبر رقم واحد في مكانه، أما هو فليس بملحن ولكن يلحن بالصدفة أما عمرو فإنه عندما يقول هعمل لحن فإنه يفعل ذلك.

وأكد أنه على الرغم من الخلافات بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم إلا أن عمرو كان يتحدث مع والدته ويضحك معها في الهاتف.

من ناحية أخرى، هنأ عمرو مصطفى، حسام حبيب، وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، على ألبومها الأخير “نساي”، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.