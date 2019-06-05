قفطان أبيض يحول نسرين طافش لعروس بين صديقاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت الفنانة السورية نسرين طافش ليلة رمضانية مميزة مع صديقاتها في دبي، وحرصت على مشاركة محبيها بأجواء سهرتها.

نسرين تألقت خلال السهرة الرمضانية بطلّة تفوح أناقة، ارتدت فيها قفطان مغربي أبيض طويل ذو تطريزات ذهبية براقة، مسدلة شعرها البني على كتفيها بشكل زادها أنوثة وجاذبية، وهي الإطلالة التي وصفها فيها محبوها بالعروس، مؤكدين أنها ضاعفت أناقة القفطان بجمال ملامحها ورشاقة قوامها.

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يُذكر أن نسرين طافش تشارك في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «أريد ارتاح»، وتحارب من خلاله الإدمان، حيث تجسد فيه سيدة تواجه أزمة مع زوجها المدمن الذي يموت في النهاية بعد معاناتها مع كذبه ومشاكله المتعددة جرّاء عدم تعاونه للإقلاع عن المخدّرات، والأغنية من كلمات سيف فارس، ومن ألحان علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.