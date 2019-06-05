أمير كرارة وأبطال «كازابلانكا» يحتفلون بالعرض الخاص له.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل صناع فيلم “كازابلانكا” بالعرض الخاص للفيلم، مساء الاثنين 3 يونيو، بإحدى سينمات التجمع الخامس.

العرض الخاص شهد حضور عدد من أبطال الفيلم على رأسهم الفنان أمير كرارة، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أحمد فهمي، الذي يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والمخرج بيتر ميمي، والمنتج وليد منصور.

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كما حضر العرض للتهنئة كل من المطرب الشعبي مصطفى حجاج، والفنان ماجد المصري، والفنانة راندا البحيري، والفنان خالد الصاوي وحرمه مي، والمخرج أحمد المصري، والموزع هاني محروس وزوجته وابنته.

وحضرت أيضا الفنانة جيهان خليل، والفنانة رنا سماحة، والفنان إبراهيم السمان، والفنان وائل عبد العزيز، ونسرين نوبير ملكة جمال العرب، وغيرهم.

وفيلم “كازابلانكا” من بطولة كل من أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، كما يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف، وهم الفنان مصطفى شعبان، والفنان أحمد فهمي، والفنانة نيللي كريم.