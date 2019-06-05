هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بالعيد وتكشف عن الأزمة الصحية التي عانت منها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهنئة متابعيها بعيد الفطر المبارك، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

هيفاء وهبي، قالت في تغريدتها: «عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء».

وحصدت تغريدة هيفاء وهبي، على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها السلامة والشفاء العاجل.

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وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في السباق الرمضاني كضيفة شرف في مسلسل «الواد سيد الشحات»، مع الفنان المصري أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن “توتا”.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان «Beau Voyou»، وهو المشروع الذس وصفته الفنانة بالحلم الذي تحقق.

كما تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج»، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، حيث كان ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.