راموس يضع شروطا غريبة لضيوف زفافه

متابعة بتجــــــــــرد: وضع قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس شروطًا غريبة لضيوفه الراغبين في حضور حفل زفاف، على صديقته بيلار روبيو، الذي سيقام في الـ15 من يونيو الحالي في إشبيلية.

ووزع راموس دعوات الزفاف على أكثر من 450 ضيفًا، للحفل الذي سيكون واحدًا من أكثر الحفلات إثارة خلال العام.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن راموس وصديقته طلبا ما يأتي:

عدم استخدام الهاتف المحمول للحفاظ على الخصوصية، (سيتعين عليك تركه في حقيبة قبل الدخول إلى مقر الحفل).

سيكون هناك مجال لمكالمات الطوارئ (إذا لزم الأمر).

يتعين على الضيوف الحضور مبكرًا، وفقًا لما ينص عليه بروتوكول حفلات الزفاف التي تقام نهارًا.

وسيتزوج سيرجيو وبيلار، في الساعة 17:00 بتوقيت إسبانيا، في كاتدرائية إشبيلية.

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ويبدو أن ملابس الضيوف هي واحدة من أكثر القضايا التي تهم الزوجين، فبالنسبة للنساء سيحظر اختيار العديد من الألوان لفساتينهن، منها الأحمر أو الوردي أو البرتقالي أو الأخضر.

أما بالنسبة للرجال فعليهم جميعًا ارتداء معطف، وفي هذه الحالة لا تتم الإشارة إلى الألوان.

وسيكون للحفل علامة خاصة، وهي صورة حيوان ”وحيد القرن“، الذي يزين أيضًا صفحات الدعوات، التي تم تقديمها في شكل كتيب تظهر فيها جميع أنواع التفاصيل حول الحدث الكبير.

ولا يريد الزوجان الحصول على هدايا زفاف، وسلطت الدعوات الضوء على حساب منظمة اليونيسف، التي يعمل راموس سفيرًا لها بحيث يتبرع الضيوف لصالح هذه المنظمة.

وستقدم نينا باستوري، المطرب الإسبانية الشهيرة، أغنية للعروسين عند مدخل الكاتدرائية، وستغني خلال الحفل.

وسيؤدي ابنا سيرجيو راموس، وبيلار روبيو، دورًا رئيسا في الحفل؛ لأنهما مسؤولان عن ارتداء والديهما خاتمي الزفاف.