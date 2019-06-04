الأمير هاري يتجاهل دونالد ترامب.. انتقامًا لزوجته ميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــرد: وقع خلاف كبير بين دوقة ساسكس ميغان ماركل وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما وصفها الأخير بالـ “قذرة” لرغبتها بعدم تصويت الناخبين له في الانتخابات الرئاسية.
لكن مع تواجد ترامب في المملكة المتحدة حالياً في زيارةٍ رسمية، انتقل الخلاف من ميغان ماركل ليشمل زوجها الأمير هاري الذي لم يقم بواجباته الملكية في استقبال ترامب لحظة وصوله إلى العشاء الرسمي الذي أقامته الملكة اليزابيث على شرفه.
ففي حين تواجدت العائلة الملكية بأكملها مثل الأمير تشارلز وزوجته والأمير ويليام وكيت ميدلتون، باستثناء ميغان ماركل، غاب الأمير هاري عن استقبال ترامب على الرغم من تواجده في حفل العشاء.
وعلّق خبير في العائلة الملكية على تصرّفات الأمير بالقول: “بدا هاري غاضباً وكأنه لم يرغب في التواجد هناك، وتصرّفه ينمّ عن عدم نضوج لأنّه سمح لخلافاته الشخصية في السيطرة على حسن أخلاقه”.
وأشار المعلّق إلى أنّ واجبات الأمير هاري هي دعم الملكة بصرف النظر عن مشاعره الشخصية، واصفاً ما قام به بالـ “وقح”.
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