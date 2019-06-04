"MBC مصر" تحتفل بالعيد بـ3 مسرحيات و4 أفلام يوميا

خريطة شاملة ومتنوّعة تجمع مختارات من البرامج والأفلام والمسرحيات الكوميدية تعرضها شبكة قنوات "MBC مصر" خلال أيام عيد الفطر، من الأربعاء حتى السبت.





وتعرض القناة يومياً في الواحدة ظهراً مسرحية كوميدية، إذ تشاهد في اليوم الأول مسرحية "ماما أمريكا" بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي، وفي اليوم الثاني مسرحية "طرائيعو" بطولة محمد هنيدي وحسن حسني، وفي اليوم الثالث مسرحية "جوز ولوز" بطولة أحمد بدير وعايدة رياض، ويوم السبت تعرض مسرحية "ألابندا" بطولة علاء ولي الدين ومحمد هنيدي.





ويومياً في الـ3 عصراً تعرض القناة فيلماً عربياً كوميدياً؛ في اليوم الأول فيلم "صنع في مصر" بطولة أحمد حلمي وياسمين رئيس، واليوم الثاني فيلم "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، واليوم الثالث فيلم "حماتي بتحبني" بطولة حمادة هلال وميرفت أمين، ويوم السبت فيلم "جوازة ميري" بطول ياسمين عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز.





كما تعرض "MBC مصر" يومياً مسرحية من "مسرح مصر" مع الفنان أشرف عبدالباقي ونجوم "مسرح مصر" في الـ6 مساءً؛ في اليوم الأول مسرحية "زي الفل"، واليوم الثاني مسرحية "عملية تجميل"، واليوم الثالث مسرحية "ورينا القوة".

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وتعرض أيضاً يومياً في الـ9 مساءً فيلماً عربياً؛ في اليوم الأول فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي، واليوم الثاني "الحفلة" بطولة أحمد عز ومحمد رجب، واليوم الثالث "قط وفار" بطولة محمد فراج، ومحمود حميدة.





وتخصص قناة "MBC مصر 2" فترة لعرض فيلم هندي يومياً في الـ4 عصراً؛ في اليوم الأول فيلم " أنجانا أنجاني"، والثاني فيلم "هابي جايجي"، والثالث فيلم "بدونك 2"، ويوم السبت فيلم "نور".





وتعرض القناة في الـ7 مساءً فيلماً أمريكياً؛ في اليوم الأول الجزء الـ5 من فيلم الخيال العلمي "المبيد" بطولة أرنولد شوارزنيجر، جيسون كلارك وإميليا كلارك، والثاني فيلم "اللعبة الكبيرة" بطولة صامويل جاكسون، فيليستي هوفمان وتيد ليفين، والثالث فيلم "فتى الجحيم 2" بطولة رون بيرلمان وسلمي بير، ويوم السبت فيلم "ريد 2" بطولة بروس ويلز، كاترين زيتا جونز وهيلين ميرين.

وتعرض "MBC مصر 2" في سهرتها يومياً مسرحية كوميدية في الـ9 مساءً؛ في اليوم الأول مسرحية "رسمي فهمي نظمي" بطولة طلعت زكريا وريهام سعيد، والثاني مسرحية "بهلول في إسطنبول" بطولة سمير غانم، والثالث مسرحية "بابا جاب موز" بطولة طلعت زكريا ورانيا فريد شوقي، ويوم السبت مسرحية "الجوكر" بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي.



وفي الـ12 منتصف الليل تعرض "MBC مصر 2" حفلاً غنائياً من الحفلات المُتعددة التي تُقيمها القناة، إذ تشاهد في اليوم الأول حفل صابر الرباعي، والثاني حفل ريهام عبدالحكيم، والثالث حفل هاني شاكر، ويوم السبت حفل مروة ناجي.