الحرب التجارية تطال السينما.. مهرجان شنغهاي بلا أفلام أمريكية لأول مرة

قرر مهرجان "شنغهاي" السينمائي الدولي التابع لحكومة الصين، الذي يستمر من 15 حتى 24 يونيو/حزيران، تجاهل أي مشاركة أمريكيّة في هذه الدورة، على خلفية الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين.

يأتي ذلك عكس السنوات السابقة، إذ شاركت الولايات المتحدة خلال العام الماضي بـ6 أفلام، منها فيلم واحد بالمسابقة الرئيسية، واثنان بمسابقة الأفلام الوثائقية، بينما شاركت بـ3 أفلام عام 2016 في المسابقة الرسمية.

ووفق موقع "أم تايم" الصيني، يفتتح المهرجان بالعرض الأول لفيلمين صينيين الأول هو "ذا إيت هاندرد" من إخراج قوان هو، من ملحمة الحرب العالمية الثانية، وهو أول فيلم سينمائي صيني تمَّ تصويره بالكامل على كاميراتImax، والثاني هو "رحلة جميلة" من إخراج تشانج شيري.

كما تمَّ اختيار الممثل وو جينغ، بطل أعلى فيلمين حققا إيرادات في تاريخ السينما الصينية وهما "وولف ووريور 2" و"تجول الأرض" ليكون سفيراً للمهرجان، وسيظهر على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح.

ووجه المهرجان الدعوة إلى الممثل الإنجليزي توم هيدلستون، المعروف لدى صانعي الأفلام المحليين باسم Loki من خلال فيلمAvengers، ليظهر في الحفل الختامي على السجادة الحمراء.

Advertisements

وبحسب مجلتي "فارايتي" و"هوليوود ريبورتر"، يتنافس 15 فيلماً من جميع أنحاء العالم على جائزة Golden Goblet Award في المسابقة الرئيسية، من أبرزها "العديد من العائدات السعيدة" للمخرج الأوروجواني كارلوس موريللي، "قلعة الأحلام" للمخرج الإيراني رضا ميركريمي، الفيلم الروسي "الإخوان" إخراج بافل لونجين، "الروح العظيمة" من إيطاليا للمخرج سيرجيو روبيني، "الليالي الصغيرة.. الحب الصغير" من اليابان إخراج ريكييا إيزومي.

كما يشارك فيلم "يستنشق الزفير" للمخرج ديتو تسينتسادزي وهو إنتاج (جورجيا/ روسيا/ السويد)، و"روزا" (إيطاليا / سلوفينيا)، "حارس النور" من كازاخستان و"الأشجار تحت الشمس" من الهند.

ويرأس لجنة تحكيم القسم الرسمي المخرج التركي نوري بيلج سيلان، الذي فاز بجائزة "بالم دور" لعام 2014 في مهرجان كان السينمائي، وتضم في عضويتها الممثلين الصينيين تشاو تاو ووانج جينج تشون، المنتج المكسيكي نيكولاس سيليس، المخرج الإيطالي باولو جيوفيس، والمخرج الروسي أليكسي جيرمان جونيور.

كما تتنافس 5 أفلام في فئة الأفلام الوثائقية من الصين، كولومبيا، لاتفيا، ليتوانيا وأستونيا، ومثلها في فئة الرسوم المتحركة من فرنسا، أستونيا، النرويج، الصين، واليابان.

كما أعلن منظمو المهرجان عن المرشحين الـ7 لجائزة المواهب الآسيوية الجديدة لهذا العام لأفضل فيلم، ومن بينها "ذا جراف ليس" للمخرج الإيراني مصطفى سياري، "بلو هاور" للمخرج الياباني يوكو هاكوتا، "ترجاي" للمخرج الهندي أكاشي إينديكار، بالإضافة لـ3 أفلام صينية.

وتم ترشيح الصينيين تنج تسونج كونج وأكشاي إنديكار ويوكو هاكوتا لأفضل مخرج، إلى جانب ترشيح الصيني هوانغ لي، والإندونيسي يوسف رادجامودا، لفئة كاتب السيناريو.