شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يرشح إدريس ألبا للعب دور "جيمس بوند" القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الآن الممثل العالمى دانيال كريج تجسيد شخصية "جيمس بوند" للمرة الأخيرة، فى الفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Bond 25، المقرر عرضه يوم 8 أبريل عام 2020.

وانتشرت الفترة الماضية الكثير من التقارير التى رشحت الكثير من الممثلين لتجسيد الدور فى الأفلام القادمة من السلسلة الشهيرة، وكان من ضمن المرشحين الممثل العالمى إدريس ألبا، للعب الدور بدلاً من كريج.

وخرج الممثل كريس هيمسورث صاحب شخصية "thor" بتصريحات نقلتها صحف أجنبية، يرشح فيها الممثل العالمى "إدريس ألبا" لتجسيد الشخصية التى تعد علامة شهيرة فى تاريخ أفلام الأكشن على مر العصور.

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وأكد هيمسورث فى تصريحاته، أن ترشيحه لـ"ألبا" يأتى بعد ظهوره فى دور الشرير بفيلمه القادم Hobbs & Shaw، المتوقع أن يأتى بالكثير من المفاجآت بحسب توقعاته، والتى غالباً ما سيتجمع حولها الكبار والصغار.

ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.

الفيلم من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دى أرماس، رامى مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومى هاريس، ديفيد دينسيك.