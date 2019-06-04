شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 30.. تبديل أدوار محمد رجب وهيثم أحمد زكى بين المريض والطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "علامة استفهام" بمشهد دخول محمد رجب إلى المصحة النفسية ولكن بصفة "سامح" الطبيب النفسى الذى يعالج "نوح الشواف"، الذى كان المفاجأة بأنه الفنان هيثم أحمد زكى فى جميع الحلقات السابقة كان "نوح الشواف" هو شخصية محمد رجب، ودكتور "سامح" كان يجسده هيثم أحمد زكى.

وظهر أيضا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على قيد الحياة ولكن ليس فى شخصية دكتور "ربيع" والذى جسد شخصية والد "سامح"، ولكنه ظهر بأنه دكتور "محمود" مدير المصحة النفسية التى اتفق معه محمد رجب فى علاج هيثم أحمد زكى المريض النفسى على طريقته الخاصة وبكامل الصلاحيات مقابل مبلغ مالى يحدده.

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مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc، ON E، Dmc من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.