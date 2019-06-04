شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن يتحول لحقيقة.. انفجار فى موقع تصوير فيلم "جيمس بوند" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موقع تصوير فيلم الأكشن الجديد "جيمس بوند" ثلاث انفجارات صباح اليوم، مما أسفر عن وقوع إصابات فى طاقم التصوير والعمل، نقل على إثرها بعض الأفراد إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ووفقاً لموقع جريدة الديلي ميل البريطانية فإن الانفجار الذى حدث اليوم فى استوديوهات Pinewood في باكينجهامشير أدى إلى سقوط بعض الحوائط والأسقف داخل الاستوديو وتدمير بعض أدوات التصوير، مما أدى الى توقف التصوير على الفور.

موقع التصوير



وأضافت الصحيفة البريطانية أن سقوط بعض الحوائط على معدات التصوير أدى إلى تلفيات بلغت ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الإصابات التى تعرض لها الكثيرون داخل موقع التصوير، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ولم يتم التعرف على سبب الانفجار حتى الآن وفقا للجريدة.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى التى تعرض لها طاقم عمل فيلم الأكشن المنتظر، بعد تعرض الممثل الكبير دانيال كريج لإصابة فى كاحله أثناء مشهد مطاردة سريع مشيا على الأقدام، حيث انزلق وسقط بشكل غريب.

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موقع التصوير



ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.

الفيلم من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دى أرماس، رامى مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومى هاريس، ديفيد دينسيك.





يذكر أن الممثل دانيال كريج، لعب دور البطولة فى آخر 7 أجزاء من الفيلم الذى يستحوذ على مشاهدة ومتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم ومن المقرر عرض الفيلم فى 8 أبريل 2020.

دانيال كريج