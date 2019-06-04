شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 30.. دنيا سمير غانم تتزوج من هشام ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة النجمة دنيا سمير غانم، عرض مدام فوفا "سماح أنور" لمبلغ كبير من المال على جيمى "هشام ماجد" وتعلم لولى بهذا العرض عندما تسمع من خلف الباب جيمى، وهو يتحدث مع صديقه ولذلك تأخذ موقف منه.

يحضر المعلم "كمونى" إلى مزرعة البطاطس ويهدد ويحتجز الجميع حتى يحصل على حقيبة النقود، ويذهب جيمى إلى بولى ويوضح لها حقيقة العرض الذى قدمته له مدام فوفا وأنه رفض العرض لأنه يحب "لولى".

يخبر جيمى "لولى" بالحقيقة بأن عمتها فوفا هى السبب فى عزلها عن العالم 20 عاما وتعترف إحدى الخادمات بأنها أخذت حقيبة النقود ومستعدة لتسليمها إلى "لولى"، وعندما يبحث جيمى عن حقيبة النقود فيجد مزرعة أخرى بجوار مزرعة البطاطس ويجد بها والد ووالدة لولى "سمير غانم ودلال عبد العزيز"، وتعتذر فوفا لأخيها ويعترف جيمى بحبه لـ"لولى" وتوافق على الارتباط به.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.