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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا أغنى مطربة فى العالم بثروة تقدر بـ600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت الفنانة العالمية ريهانا فى إمبراطوريتها على العديد من المغنيات مثل "مادونا وسيلين ديون، وبيونسيه"، ووفقاً للتقرير الأخير الذى نشرته صحيفة فوربس فإن ثورة المغنية البالغة من العمر 31 عاما بلغت 600 مليون دولار.
ووفقاً للتقرير الذى نشرته الصحيفة صباح اليوم فإن المغنية التى نجحت فى حصد شعبية هائلة طوال السنوات الأخيرة تغلبت على مادونا صاحبة الـ570 مليون دولار، وسيلين ديون "450 مليون دولار"، وبيونسيه التى بلغت ثروتها 400 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن ثروة المغنية صاحبة الـ31 عاما لا تركز على مبيعاتها الموسيقية أو عائدات الحفلات الموسيقية، بل إن تركيزها فى إنتاج خطوط للموضة والأزياء بالشراكة مع الشركة الفرنسية LVMH هو صاحب صعود مؤشر ثروتها السنوات الماضية.
وأضاف التقرير الذى نشرته صحيفة "فوربس" أن الشراكة الفرنسية مع LVMH حققت فى الأسابيع الأولى من طرحها عام 2017، إيرادات بلغت 100 مليون دولار.
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