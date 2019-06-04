صور.. باسكال مشعلانى تطرح كليب "اتعذبت كفاية" خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني خلال ساعات كليب أغنيتها الأخيرة، التى تحمل عنوان "اتعذبت كفاية" باللهجة المصرية، والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية.
الأغنية من كلمات وألحان الشاعر محمد رفاعى، ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري .
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