صورة| رامز والسقا في كواليس سبع البرمبة: "منصور حفني المزيف مع الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان رامز جلال صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه على إنستجرام، من كواليس فيلم سبع البرمبة. وعلق جلال على الصورة: "منصور حفني المزيف مع الحقيقي، سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان". "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم.

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