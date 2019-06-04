محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به الشعب المصري غدا الأربعاء.
أحمد داود
نشر أحمد داود صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة واحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب".
مصطفى خاطر
ونشر مصطفي خاطر صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير".
إدوارد
نشر إدوارد صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين وعيد سعيد عليكم".
أحمد سعيد عبد الغني
كما نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يارب".
داليا مصطفى
كما هنأت الفنانة داليا مصطفي جمهورها، بنشر صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين، عيد سعيد عليكم".
إيناس عز الدين
ونشرت إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتم طيبين والأمة الإسلامية بألف خير يا حبايبي، عيد سعيد علينا جميعا".
أحمد التهامي
وهنأ الفنان أحمد التهامي جمهوره، من خلال نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جانا العيد أهو جانا العيد، أهلا أهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد".
ظافر عابدين
كما نشر الفنان ظافر عابدين صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد مبارك".
علي ربيع
ونشر الفنان علي ربيع صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد سعيد وكل سنة وإنتم طيبين".
يوسف عثمان
هنأ الفنان الشاب يوسف عثمان جمهوره، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين يا جماعة وعيد سعيد عليكم".
كانت هذه تفاصيل خبر "جانا العيد.. وعيد سعيد عليكم".. هكذا هنأ نجوم الفن جمهورهم بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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