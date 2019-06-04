"جانا العيد.. وعيد سعيد عليكم".. هكذا هنأ نجوم الفن جمهورهم بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به الشعب المصري غدا الأربعاء.

أحمد داود

نشر أحمد داود صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة واحنا طيبين جميعا وعيد سعيد علينا جميعا يارب".

مصطفى خاطر

ونشر مصطفي خاطر صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين يا أحلى حاجة في العالم، كل سنة وكل الناس بخير وناجحين ومبسوطين، كل سنة وأخواتي وأصحابي وأهلي بخير".

إدوارد

نشر إدوارد صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين وعيد سعيد عليكم".

أحمد سعيد عبد الغني

كما نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يارب".

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داليا مصطفى

كما هنأت الفنانة داليا مصطفي جمهورها، بنشر صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين، عيد سعيد عليكم".

إيناس عز الدين

ونشرت إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتم طيبين والأمة الإسلامية بألف خير يا حبايبي، عيد سعيد علينا جميعا".

أحمد التهامي

وهنأ الفنان أحمد التهامي جمهوره، من خلال نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جانا العيد أهو جانا العيد، أهلا أهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد".

ظافر عابدين

كما نشر الفنان ظافر عابدين صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد مبارك".

علي ربيع

ونشر الفنان علي ربيع صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد سعيد وكل سنة وإنتم طيبين".

يوسف عثمان

هنأ الفنان الشاب يوسف عثمان جمهوره، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين يا جماعة وعيد سعيد عليكم".