صورة| رامز جلال مع أمير كرارة: "باشا مصر مع سبع البرمبة بلا فخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامز جلال صورة "سيلفي" تجمعه بالفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم سبع البرمبة. وعلق رامز على الصورة: "باشا مصر مع سبع البرومبة بلا فخر، سبع البرومبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان". "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم.

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