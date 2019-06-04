مخرج فيلم "سبع البرومبة" ينشر صورة من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج محمود كريم صور من كواليس "فيلم سبع البرمبة" الذي يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وظهر في الصور بجانب رامز، الفنان أحمد السقا، والفنان محمد عبدالرحمن. "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من إخراج محمود كريم.

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