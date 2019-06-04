كريم محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لوالده في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة لوالده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده، الموافق اليوم 6 يونيو.

وعلق كريم على الصورة:" النهاردة 4 يونيو عيد ميلاد الغالي أبويا، كل سنة وحضرتك في أحلى وأحسن وأجمل مكان بإذن الله.

يذكر أن كريم يشارك في مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، ومحمد أسامة، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شرين عادل.