بالفيديو| رانيا يوسف تشرح لجمهورها طريقة عمل "الكعك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تشرح لجمهورها طريقة عمل "الكعك".
وظهرت رانيا في الفيديو وهي تشرح طريقة عمل "الكعك" بالمقادير من داخل مطبخها، وعلقت:" كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد ".
يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف طرحت مسابقة لجمهورها خلال شهر رمضان الجاري، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائز على رحلات إلى شرم الشيخ.
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