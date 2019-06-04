بالفيديو| رانيا يوسف تشرح لجمهورها طريقة عمل "الكعك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تشرح لجمهورها طريقة عمل "الكعك".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تشرح طريقة عمل "الكعك" بالمقادير من داخل مطبخها، وعلقت:" كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد ".

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف طرحت مسابقة لجمهورها خلال شهر رمضان الجاري، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائز على رحلات إلى شرم الشيخ.