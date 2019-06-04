عمرو دياب يهنئ جمهوره بعيد الفطر بمقطع صوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمرو دياب مقطعًا صوتيًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يهنئ جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك. وقال عمرو:" كل عام وأنتم بخير، وعيد فطر سعيد، عمرو دياب". ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا، 10 يونيو المقبل، في مدينة الكلك عبدالله بجدة في المملكة العربية السعودية.

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