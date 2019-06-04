صورة.. سمية الخشاب تهنئ جمهورها بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تهنئ جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك. وعلقت سمية على الصورة:" عيد سعيد علي الأمه العربية وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام". وطرحت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية "صلوا عليه"، والتي كشفت عن جزء منها في برنامج " شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

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